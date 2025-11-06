HABER

Antalya'da suların sondajla OSB'ye aktarılacağı iddiası ortalığı karıştırdı

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki iki yaylada yaşayan çiftçiler, kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) su sağlanması amacıyla sondajla su kaynaklarının aktarılacağı iddiasına tepki gösterdi. Meyvecilik ve hayvancılıkla geçindiklerini söyleyen üreticiler ile kolluk kuvvetleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Antalya'da suların sondajla OSB'ye aktarılacağı iddiası ortalığı karıştırdı

Korkuteli'nde uzun süredir gündemde olan OSB projesi bu kez su meselesiyle gündeme geldi. Sülekler ve Taşkesiği yaylalarından sondaj yöntemiyle su alınıp OSB'ye taşınacağı iddiası, bölgedeki çiftçilerin tepkisine neden oldu. Önceki gün sabah saatlerinde seslerinin duyulması için toplanan bölge sakinleri durumu tepki gösterdi. Tartışmaların yaşandığı olayda bölge sakinleri ve kolluk kuvvetleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Antalya da suların sondajla OSB ye aktarılacağı iddiası ortalığı karıştırdı 1

"SUYUMUZUN TOPRAĞA AKMASINI İSTİYORUZ"

Genç çiftçi Sevgi Topal, köyün su kaynağının tarım için hayati önemde olduğunu belirterek, Biz organize sanayiye karşı olan insanlar değiliz. Biz suyumuzun toprağa akmasını ve çiftçiliğin bitmemesini istiyoruz" dedi.

Antalya da suların sondajla OSB ye aktarılacağı iddiası ortalığı karıştırdı 2

"KORKUTELİ BARAJI'NI BESLEYEN DOĞAL KAYNAK BUNLAR"

Sülekler Mahalle Muhtarı Mehmet Özkan, suyun sanayiye tahsisine ilişkin endişelerini dile getirdi. Özkan, "Korkuteli bölgesinde kurulması planlanan sanayiye, Sülekler Yaylası ve Taşkesiği Mahallemizden 4 adet sondajla su taşımak istiyorlar. Buradaki sondaj yataklarının alt kısmında iki tane Korkuteli Barajı'nı besleyen doğal kaynak bulunmakta. Toplamda 110 bin dönüm yıllık 250 bin tona yakın meyve üretimi yapılmakta. Ayrıca bu bölgede Sülekler Mahallesi'nde Korkuteli'nin içme suyunu besleyen yüzde 70'lik bir su kapasitesi buradan çekilmekte. Bu haklı davamızda tüm Korkuteli halkımızı yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

06 Kasım 2025
06 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
