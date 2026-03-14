Antalya'da üç damarı tıkalı hasta baypasla sağlığına kavuştu

Antalya'da doktor oğlunun eski hocalarına emanet ettiği Ali Korkmaz, üç damarında tıkanıklık tespit edilmesinin ardından yapılan koroner baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Ali Korkmaz'ın yapılan tetkiklerinde kalbinin üç damarının büyük ölçüde tıkalı olduğu tespit edildi.

Durumun değerlendirilmesinin ardından hasta, ortopedi uzmanı olan oğlu Dr. Burak Korkmaz'ın tavsiyesiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan anjiyonun ardından üçlü koroner baypas ameliyatı kararı alındı.

Operasyonda, hastanın bacak damarını çıkarmak için yaklaşık 1 liralık madeni para büyüklüğünde bir kesiden minimal girişimle damar alındı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından hızla iyileşen Korkmaz taburcu edildi.

Babasını ihtisas yaptığı hekimlere emanet etti

Prof. Dr. Ali Ümit Yener, hastaya bacak damarından baypas yaptıklarını söyledi.

Bacak damarının çıkarılması için normalde yaklaşık 50-55 santimetrelik bir alanın kullanıldığını belirten Yener, bu hastada ise işlemin daha küçük bir açıklıktan gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yener, ameliyatın kendileri için yalnızca tıbbi değil, duygusal yönü de olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu hastamızda, 1 liralık madeni para büyüklüğünde bir açıklıktan çıkarılan bacak damarını kullanarak baypas yaptık. Hastamızın oğlu Burak Korkmaz da hastanemizde ihtisas yapmış bir ortopedi uzmanı. Yıllar sonra farklı kurumlarda görev yaptıktan sonra babasını eğitim aldığı hastanedeki hekimlere emanet etmesi bizim için ayrıca anlamlı oldu."

"Hayat devam ediyor"

Korkmaz da ameliyatın başarılı geçtiğini ve kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Operasyonu gerçekleştiren sağlık çalışanlarına teşekkür eden Korkmaz, "Şimdi çok iyiyim. Hayat devam ediyor. Bir süre hareket edememek dışında herhangi bir sıkıntım yok. Onun dışında her şey normale döndü. Açık söylemek gerekirse şu an ikinci baharımı yaşadığımı düşünüyorum. Yaşamın devam etmesi biraz da mucize gibi." ifadelerini kullandı.

Burak Korkmaz ise daha önce görev yaptığı hastanedeki hekimlere güvendiğini belirterek, bu nedenle babasının tedavisi için aynı hastaneyi tercih ettiklerini dile getirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya kalp damar hastalıkları
