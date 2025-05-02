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Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, A.Ü'nün Kepez ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde depoladığı ve bu uyuşturucuyu torbacı olarak tabir edilen kişiler aracılığıyla piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, 2 hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüpheli A.Ü. gözaltına alındı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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antalya uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
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