Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

Antalya’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah ve mühimmat ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda Kepez ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 510 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 9 kullanımlık A4 sentetik madde, 5 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 adet pompalı av tüfeği ile 4 bin TL nakit para bulundu. Ele geçirilen maddelere ve malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında, adli tahkikat başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

