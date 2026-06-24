Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucuyla mücadele kapsamında Döşemealtı ilçesinde bir şüphelinin ikameti ve aracında arama yapıldı. Operasyonda, 24 bin 400 kullanımlık 1 kilo 85 gram sentetik kannabinoid, 86 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır