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Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucuyla mücadele kapsamında Döşemealtı ilçesinde bir şüphelinin ikameti ve aracında arama yapıldı. Operasyonda, 24 bin 400 kullanımlık 1 kilo 85 gram sentetik kannabinoid, 86 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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