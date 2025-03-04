Antalya’da vicdanları sızlatan olay! Babasını 2 ay önce kaybetmişti, şimdi de kendisi gaspçılara sigara vermediği için cinayete kurban gitti: "Bu saldırıyı unutmadık, unutmayacağız!"

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04.03.2025 12:42
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 12:42
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Antalya'da kendisinden sigara isteyen 4 genç tarafından ‘Yok' cevabı üzerine darp edilerek çantası gasp edilen genç Paramedik tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç sağlıkçı için düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Paramedik Hamit Aras(30), Ramazan ayının ilk günü bir arkadaşı ile birlikte Sahur yaptıktan sonra arkadaşının kendisinde kalması yönündeki ısrarına rağmen evine gitmek için yola çıktı. Ticari taksi ile Doğu Garajı bölgesine gelen Aras, evine yaklaşık 150 metre mesafede taksiden inerek yürümeye başladı.

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GENÇ PARAMEDİĞİ DARP EDİP, GASP ETTİLER

Evine yaklaştığı sırada Hamit Aras'ın yanına gelen yaşları 17 ile 20 arasında değişen 4 genç kendisinden sigara istedi. Gençlere sigara kullanmadığını söyleyerek yoluna devam eden Aras'ın arkasından gelen 4 kişi Hamit Aras'ı darp etti. Kafasına aldığı darbe ile yere yığılan Aras kafasını kaldırıma vurdu. 4 genç ise yerde hareketsiz yatan Hamit Aras'ın çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Yolda hareketsiz yatan Hamit Aras'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin meslektaşları Hamit Aras olduğunu gördü. Olay yerinde meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden çalıştırılan Aras, önce yakındaki bir özel hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam Hamit Aras, doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde 3 gündür yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan, olaya karışan şüpheliler ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2'Sİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheliler İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İ. (20) ve Muhammet Emir K. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden suçunu kabul ederek Hamit Aras'a vurduğunu kabul eden Muhammet Emir K. ve Savaş İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken İsmail S. ve Gökhan A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde Hamit Aras'ı darp ederek çantasını alarak olay yerinden uzaklaştıkları, değerli eşyaları aldıktan sonra birkaç sokak ileride çantayı yaktıklarını söylediği öğrenildi.

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MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hamit Aras'ın ölüm haberi yakınları ve meslektaşlarını yasa boğarken Hamit Aras'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık işlemlerinin ardından Aras'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Genç yaşta hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık görevlisi Hamit Aras için bugün T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde tören düzenlendi. Törende genç sağlıkçının mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

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Törende konuşan ve Hamit Aras ile 13 yıldır birlikte görev yapan Ahu Sezgin "Meslektaşımız olmasından onur duyduğumuz Hamit aynı zamanda iyiliği, fedakarlığı, insanlığı ile hep aklımızda kalacak. Hepimiz için örnek bir insandı. Ne yazık ki korkunç bir olayda hayattan koparıldı. Bu saldırıyı unutmadık unutmayacağız. Hukuk mücadelesinde her zaman annesinin yanında olacağız"dedi. Aras'ın cenazesi mesai arkadaşları ve meslektaşları tarafından düzenlenen törenin ardından dualar eşliğinde toprağa verilmek memleketi Kaş'a uğurlandı.

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BABASINI 2 AY ÖNCE KAYBETMİŞ

Öte yandan Hamit Aras'ın ailesinin tek çocuğu olduğu ve yaklaşık 2 ay öncede Antalya Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babasını kaybettiği öğrenildi. Olaya karışanların hepsinin ceza alması gerektiğini belirten Hamit Aras'ın amcasının oğlu İnan Tavşan, "Gece arkadaşından dönerken 4 kişi tarafından gasp edilmiş. O anda yere düşmüş, kafasından darbe almış. 112 ekipleri kalp masajı ile hayata döndürmüş, ardından en yakın hastaneye götürmüş. Oradan da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ama maalesef kurtarılamadı, 3 gün sonra akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti." dedi.

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"ADALET İSTİYORUZ"

Adalet çağrısında bulunan Tavşan, "Olaya karışanlardan ikisinin tutuklandığını, ikisinin de adli kontrolle serbest kaldığını öğrendik. Biz bir kere daha yıkıldık, bu suçu işleyenler cezasız kalmamalı. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Paramedik sigara gasp darp
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