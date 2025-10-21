HABER

Antalya'da yangın! Para ve çeklerin hepsi yandı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir binanın ikinci katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da yangın! Para ve çeklerin hepsi yandı

Yangın, Belek'te bir binanın 2. katında meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın esnasında binada bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan evde olay anında kimsenin bulunmadığı, yan dairelerde oturan 6 kişinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi.

"PARA VE ÇEKLERİM YANDI"

Yangın sonrası evinde bulunan eşyaların yanında çeklerin ve paraların da yandığını anlatan Talha Sahil, "Evin elektrik tesisatı zayıftı. Yangında mutfak ve yatak odası yanmış. Evde çeklerim ve paramız vardı. Hepsi yanmış. Miktarını bilmiyorum birikim yapıyorduk. Evimizin yandığını emlakçıdan öğrendik" diye konuştu.

Kaynak: İHAKaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

