HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kremlin'den Erdoğan ve Putin görüşmesi açıklaması: "Çok hassas konuları görüşüyorlar"

Programları kapsamında geçen günlerde Türkmenistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelmişti. İkili arasındaki görüşme 1,5 saat sürerken Kremlin'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Peskov yaptığı açıklamada "Çok hassas konuları görüşüyorlar. Bu tür görüşmeler sırasında genellikle zamanın nasıl geçtiğini takip etmek çok zordur" dedi. Peskov Türkiye ile ilişkiler için de "Bazı sorunlar olsa da aramızda önemli bir sorun yok" demişti.

Kremlin'den Erdoğan ve Putin görüşmesi açıklaması: "Çok hassas konuları görüşüyorlar"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Türkmenistan’da yapılan görüşmeye ilişkin konuştu.

"ÇOK HASSAS KONULARI GÖRÜŞÜYORLAR"

Peskov gazetecilerin iki lider arasındaki görüşmenin neden yaklaşık bir buçuk saat sürdüğüne ilişkin soruya, "Elbette çok hassas konuları görüşüyorlar. Bu tür görüşmeler sırasında genellikle zamanın nasıl geçtiğini takip etmek çok zordur" dedi.

Kremlin den Erdoğan ve Putin görüşmesi açıklaması: "Çok hassas konuları görüşüyorlar" 1

Dmitriy Peskov, Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir toplantısı bulunduğunu, bu nedenle bir sonraki programa yetişmesi gerektiğini söyledi. Kremlin Sözcüsü, Putin’in yoğun temas trafiğinin görüşmelerde zaman baskısına neden olduğunu ifade etti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü yapılan görüşmesi sırasında açıklama yapmıştı. Peskov, Putin'in Erdoğan’ı Rusya’ya, Erdoğan’ın ise Putin’i Türkiye’ye davet ettiğini bildirmişti.

Kremlin den Erdoğan ve Putin görüşmesi açıklaması: "Çok hassas konuları görüşüyorlar" 2

"PUTİN VE ERDOĞAN İLETİŞİM EKSİKLİĞİ SORUNU YAŞAMIYOR"

Peskov, "Elbette, bu tür ziyaretler mümkün olduğunda hemen organize edilecektir. Ne Putin ne de Erdoğan iletişim eksikliği sorunu yaşamıyor. Sürekli ve yoğun bir şekilde iletişim halindeler, bu nedenle böyle bir sorun yok" demişti.

"PUTİN VE ERDOĞAN, UKRAYNA KONUSUNDA AYRINTILI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU"

Peskov, Putin ve Erdoğan’ın görüşmede, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerde önemli bir sorun bulunmadığını belirttiklerini kaydetmişti. Rus Sözcü Peskov, Putin ve Erdoğan'ın görüşmesinde nelerin konuşulduğu sorusuna ise, "Genel olarak, ilişkilerin tüm alanlarda çok iyi geliştiğini belirttik. Bazı sorunlar olsa da, aramızda önemli bir sorun yok" yanıtını vermişti. Peskov, "Putin ve Erdoğan, Ukrayna konusunda ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu" ifadelerini kullanmıştı.
Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Ukrayna krizi ve Avrupalıların Rus varlıklarına el koyma girişimleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu bildirerek, liderlerin bu girişimlerin uluslararası finans sisteminin temellerini ve ilkelerinin ezilmesine yol açacağı konusunda hemfikir olduğunu dile getirmişti.

"'SÖZÜMÜ YERİNE GETİRECEĞİM' DEDİ"

Erdoğan da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından konuyla ilgili olarak, "Ağırlıklı olarak savaşı ve barış çabalarını konuştuk. Türkiye'nin bu meselede nerede durduğunu bütün aktörler gibi Sayın Putin de çok yakından biliyor" dedi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşındaki barış çabalarıyla ilgili olarak "Barış uzakta değil, onu görüyoruz. Tek yapmamız gereken istikametimizi barışın bulunduğu yöne çevirmektir. Karadeniz’in bir hesaplaşma alanı olarak görülmemesi gerekir," ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Suriye'yle ilgili mesajlarında da "Suriye’de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi, bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren bir süreçtir. Mutabakatın öngördüğü hedeflere ulaşılması, Suriye için en hayırlı netice olacaktır," dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ay sonunda Washington'a giderek Gazze için kurulan Barış Konseyi'ndeki liderlerle bir toplantı yapacağı iddiaları sorulan Erdoğan, "Henüz bize gelmiş bir teklif yok, bir talep de yok. Böyle bir toplantının yapılacağı istikametinde dedikoduları duyuyoruz. Yeter ki barış için bu tür toplantılar yapılsın. Adım atalım, biz her an hazırız. Sayın Putin’le oldukça verimli, kapsamlı, derinlikli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde özellikle kendisini her an beklediğimi ifade ettim. Bunun için de en kısa zamanda bir araya gelmemiz gerektiğini konuştuk. Kendisi de 'sözümü yerine getireceğim' dedi." demişti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da tarihi eser operasyonu! 143 sikke ele geçirildi, 2 zanlı yakalandıBursa'da tarihi eser operasyonu! 143 sikke ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
Adıyaman'da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralıAdıyaman'da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Rusya Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.