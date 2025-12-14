Kremlin'den Erdoğan ve Putin görüşmesi açıklaması: "Çok hassas konuları görüşüyorlar"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Türkmenistan’da yapılan görüşmeye ilişkin konuştu.

"ÇOK HASSAS KONULARI GÖRÜŞÜYORLAR"

Peskov gazetecilerin iki lider arasındaki görüşmenin neden yaklaşık bir buçuk saat sürdüğüne ilişkin soruya, "Elbette çok hassas konuları görüşüyorlar. Bu tür görüşmeler sırasında genellikle zamanın nasıl geçtiğini takip etmek çok zordur" dedi.

Dmitriy Peskov, Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir toplantısı bulunduğunu, bu nedenle bir sonraki programa yetişmesi gerektiğini söyledi. Kremlin Sözcüsü, Putin’in yoğun temas trafiğinin görüşmelerde zaman baskısına neden olduğunu ifade etti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü yapılan görüşmesi sırasında açıklama yapmıştı. Peskov, Putin'in Erdoğan’ı Rusya’ya, Erdoğan’ın ise Putin’i Türkiye’ye davet ettiğini bildirmişti.

"PUTİN VE ERDOĞAN İLETİŞİM EKSİKLİĞİ SORUNU YAŞAMIYOR"

Peskov, "Elbette, bu tür ziyaretler mümkün olduğunda hemen organize edilecektir. Ne Putin ne de Erdoğan iletişim eksikliği sorunu yaşamıyor. Sürekli ve yoğun bir şekilde iletişim halindeler, bu nedenle böyle bir sorun yok" demişti.

"PUTİN VE ERDOĞAN, UKRAYNA KONUSUNDA AYRINTILI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU"

Peskov, Putin ve Erdoğan’ın görüşmede, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerde önemli bir sorun bulunmadığını belirttiklerini kaydetmişti. Rus Sözcü Peskov, Putin ve Erdoğan'ın görüşmesinde nelerin konuşulduğu sorusuna ise, "Genel olarak, ilişkilerin tüm alanlarda çok iyi geliştiğini belirttik. Bazı sorunlar olsa da, aramızda önemli bir sorun yok" yanıtını vermişti. Peskov, "Putin ve Erdoğan, Ukrayna konusunda ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu" ifadelerini kullanmıştı.

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Ukrayna krizi ve Avrupalıların Rus varlıklarına el koyma girişimleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu bildirerek, liderlerin bu girişimlerin uluslararası finans sisteminin temellerini ve ilkelerinin ezilmesine yol açacağı konusunda hemfikir olduğunu dile getirmişti.

"'SÖZÜMÜ YERİNE GETİRECEĞİM' DEDİ"

Erdoğan da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından konuyla ilgili olarak, "Ağırlıklı olarak savaşı ve barış çabalarını konuştuk. Türkiye'nin bu meselede nerede durduğunu bütün aktörler gibi Sayın Putin de çok yakından biliyor" dedi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşındaki barış çabalarıyla ilgili olarak "Barış uzakta değil, onu görüyoruz. Tek yapmamız gereken istikametimizi barışın bulunduğu yöne çevirmektir. Karadeniz’in bir hesaplaşma alanı olarak görülmemesi gerekir," ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Suriye'yle ilgili mesajlarında da "Suriye’de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi, bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren bir süreçtir. Mutabakatın öngördüğü hedeflere ulaşılması, Suriye için en hayırlı netice olacaktır," dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ay sonunda Washington'a giderek Gazze için kurulan Barış Konseyi'ndeki liderlerle bir toplantı yapacağı iddiaları sorulan Erdoğan, "Henüz bize gelmiş bir teklif yok, bir talep de yok. Böyle bir toplantının yapılacağı istikametinde dedikoduları duyuyoruz. Yeter ki barış için bu tür toplantılar yapılsın. Adım atalım, biz her an hazırız. Sayın Putin’le oldukça verimli, kapsamlı, derinlikli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde özellikle kendisini her an beklediğimi ifade ettim. Bunun için de en kısa zamanda bir araya gelmemiz gerektiğini konuştuk. Kendisi de 'sözümü yerine getireceğim' dedi." demişti.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır