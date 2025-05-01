Antalya’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Milli Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan İ.A. idaresindek servis midibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen yabancı uyruklu P.K.S.’nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil, önünde bulunan M.K. idaresindeki başka bir otomobile çarptı. Zincirleme kazada, diğer otomobilin sürücüsü P.K.S. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.N.K. ile N.K. isimli çocuklar hafif şekilde yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır