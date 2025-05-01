HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Antalya’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Milli Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan İ.A. idaresindek servis midibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen yabancı uyruklu P.K.S.’nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil, önünde bulunan M.K. idaresindeki başka bir otomobile çarptı. Zincirleme kazada, diğer otomobilin sürücüsü P.K.S. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.N.K. ile N.K. isimli çocuklar hafif şekilde yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: 'Biz ülkemize dini geri getiriyoruz'Trump: 'Biz ülkemize dini geri getiriyoruz'
Enerji Bakanı Bayraktar, Irak, Moldova, Nijer, Suriye ve Libya enerji bakanlarıyla görüştüEnerji Bakanı Bayraktar, Irak, Moldova, Nijer, Suriye ve Libya enerji bakanlarıyla görüştü

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altında '3940 TL' için kritik yorum! 'Hızlanabilir'

Gram altında '3940 TL' için kritik yorum! 'Hızlanabilir'

G.Saray Skriniar'ın rövaşını alıyor! F.Bahçe'ye dev çalım... İlk görüşme yapıldı

G.Saray Skriniar'ın rövaşını alıyor! F.Bahçe'ye dev çalım... İlk görüşme yapıldı

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Beyaz Saray'da 'Signal Yemen' skandalı! Trump kritik ismi görevden aldı

Beyaz Saray'da 'Signal Yemen' skandalı! Trump kritik ismi görevden aldı

Bebek döven caniden 'pes' dedirten sözler

Bebek döven caniden 'pes' dedirten sözler

İstanbul'da yüzlerce '1 Mayıs' gözaltısı

İstanbul'da yüzlerce '1 Mayıs' gözaltısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.