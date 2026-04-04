Antalya Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da hava durumu, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü için hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16-17 derece civarında olacak. Gece ise 13-14 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu durum, Antalya'nın tipik Nisan havasına uygun.

5 Nisan Pazar günü için hava sıcaklıkları gündüz 18-19 derece, gece 12-13 derece arasında tahmin ediliyor. 6 Nisan Pazartesi günü, gündüz sıcaklıklarının 19-20 dereceye çıkması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 14-15 derece olacak. 7 Nisan Salı günü, gündüz 17-18 derece, gece ise 13-14 derece olacağı öngörülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlar olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere dikkat etmek de önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olur.

Nisan ayı, Antalya'da genellikle 15-20 derece arasında değişen sıcaklıklarla geçer. Hafif yağışlar da görülür. Bu nedenle hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenizi sağlar.