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Antalya Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olarak geçecek. Tortu, kent merkezinde bulutların zaman zaman etkili olacağı, sahilde ise ılıman hava koşullarının hakim olacağı öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 26 derece civarında olacak. 6 Haziran'da genellikle güneşli, 7 ve 8 Haziran'da ise yağışlı hava bekleniyor. İç mekanlarda sıcaklıklar 21-26 derece arasında değişecek. Yağmurluk ve şemsiye almak faydalı.

Antalya Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

5 Haziran 2026 Cuma günü, Antalya'da hava durumu parçalı bulutlu olacak. Kent merkezinde bulutlar zaman zaman etkili olacak. Sahilde ise ılıman ve sakin hava koşulları öngörülüyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 26 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 18-19 derece arasında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü, hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 21-22 derece arasında değişecek. 7 Haziran Pazar günü, yerel olarak sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 22-23 derece civarında olacak. 8 Haziran Pazartesi günü, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 22-23 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. 7 ve 8 Haziran tarihlerinde yağışlı hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız önerilir. Sıcaklıklar 21-26 derece arasında değişecek. Bu nedenle kat kat giyinmek iyi bir fikir. Böylece serin sabah ve akşam saatlerine uygun kıyafet seçimi yapabilirsiniz. Antalya'daki hava koşullarına en iyi şekilde uyum sağlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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