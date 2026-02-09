HABER

Antalya Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 9 Şubat Pazartesi günü soğuk ve yağışlı bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 10 derece arasında değişecek. Güne sabah 7 derece ile başlanacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 10 dereceye ulaşacak. Rüzgar saatte 16 kilometre hızla esecek. Yüksek nem oranı nedeniyle soğuk hissedilecek. Önümüzdeki günlerde hafif yağmur bekleniyor. Kalın giysiler ve su geçirmez ekipmanlar ile dışarı çıkmak sağlık için önemli.

Seray Yalçın

Antalya'da 9 Şubat Pazartesi günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Mevsim normallerine göre değişiklik gösteriyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 10 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar çıkacak. Rüzgar saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum, hava koşullarını soğuk hissettirebilir. Günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışların görülmesi de muhtemel.

10 Şubat Salı günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. 11 Şubat Çarşamba günü ise güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 9 ile 13 derece arasında değişecek. Hava koşulları serin ve yağışlı olarak devam edecek.

Serin ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmelidir. Su geçirmez giysiler tercih etmek, ıslanmaktan korunmak açısından faydalıdır. Rüzgarın hızlanabileceğini unutmamak gerekiyor. Şemsiye veya yağmurluk gibi su geçirmez ekipmanlar bulundurmak önemlidir. Sıcaklıkların düşük olması, vücut ısısını koruma ihtiyacını artırıyor. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek gerekir. Bu, soğuk algınlığı riskini azaltır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde iç mekanlarda vakit geçirmek, sağlık açısından yararlıdır. Uygun giysilerle dışarı çıkmak da önemlidir.

