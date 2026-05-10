Antalya Hava Durumu! 10 Mayıs Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da hava durumu bugün keyifli. 10 Mayıs 2026 Pazar günü hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında düşecek. Bugünkü hava durumu ılıman ve rahatlatıcı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mayıs Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecek. 12 Mayıs Salı günü hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında kalacak. 13 Mayıs Çarşamba günü ise bol güneş ışığı bekliyoruz. Sıcaklıklar yine 20 ile 23 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için güzel bir fırsat. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamanız önemli. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Böylece Antalya'daki güzel havanın keyfini çıkarabilirsiniz.