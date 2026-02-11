HABER

Antalya Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 11 Şubat 2026 tarihinde hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece civarında, gündüz ise 15 dereceye çıkması bekleniyor. Hafta boyunca hafif ve orta şiddette yağmur görülecek. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve şemsiyeler kullanmak önemli. Nem oranı %87 civarında seyredecek. Rüzgar ise kuzey yönünden hafif esecek.

Simay Özmen

Antalya'da 11 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle sıcak, bulutlu ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 12 derece civarında. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlı hava koşulları devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında olacak. Hafif yağışlı hava koşulları sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %87 civarında olacak.

Antalya'da hava durumu önümüzdeki günlerde de değişmeyecek. 12 Şubat Perşembe günü hafif yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. 13 Şubat Cuma günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü ise orta şiddette çiseleyen yağmur öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Su geçirmez giysilerin giyilmesi faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak gerekiyor. Böylece ıslanmaktan korunmak mümkün olacaktır.

Antalya'da Şubat ayı ortalama 11.7 derece sıcaklığa sahip. Bu dönemde yağışlı gün sayısı ise 8 civarındadır.

