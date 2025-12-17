Antalya Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Bugün 17 Aralık 2025 Çarşamba. Antalya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 18 - 20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14 - 16 derece arasında düşecek. Rüzgar hızı 23 - 24 km/saat olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %27 ile %42 arasında değişecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Antalya'da genel olarak güneşli ve ılıman olacak. 18 Aralık Perşembe, hava sıcaklıkları 12 - 14 derece civarında olacak. Az bulutlu bir gün bekleniyor. 19 Aralık Cuma günü, hava sıcaklıkları 12 - 14 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı altında keyifli bir gün geçirebilirsiniz. 20 Aralık Cumartesi günü, sıcaklıklar 10 - 12 derece civarında olacak. Artan bulutlarla birlikte hava biraz daha serinleyecek. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüzleri rahat kıyafetlerle dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Hava durumunu takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz.