Antalya Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 17 Aralık 2025 tarihinde hava durumu oldukça güzel geçecek. Gün boyunca sıcaklık 18-20 derece arasında olacak ve güneşli bir gün yaşanacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14-16 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden esecek, hızı ise 23-24 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde de hava genel olarak ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için bu koşullar değerlendirilmelidir.

Doğukan Akbayır

Bugün 17 Aralık 2025 Çarşamba. Antalya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 18 - 20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14 - 16 derece arasında düşecek. Rüzgar hızı 23 - 24 km/saat olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %27 ile %42 arasında değişecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Antalya'da genel olarak güneşli ve ılıman olacak. 18 Aralık Perşembe, hava sıcaklıkları 12 - 14 derece civarında olacak. Az bulutlu bir gün bekleniyor. 19 Aralık Cuma günü, hava sıcaklıkları 12 - 14 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı altında keyifli bir gün geçirebilirsiniz. 20 Aralık Cumartesi günü, sıcaklıklar 10 - 12 derece civarında olacak. Artan bulutlarla birlikte hava biraz daha serinleyecek. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüzleri rahat kıyafetlerle dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Hava durumunu takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
