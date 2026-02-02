HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Burak Oğraş'ın gizemli ölümündeki karanlık Epstein bağlantısı: "Oğlum Rixos Otel'de katledildiği gece bir sapıklığa şahit oldu"

Epstein skandalı yeni yayınlanan belgelerle tüm dünyanın midesini bulandırırken Türkiye bağlantıları da konuşulmaya başladı. 2011'de 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın Rixos Otel'deki şüpheli ölümü, Epstein'ın Rixos Otel seyahati ve anlattıklarıyla yeniden gündem oldu. Baba Oğraş'ın "Oğlum öldürüldüğü gece otelde bir sapıklığa şahit oldu" deyip kaybolan telefona dair yaptığı açıklama akla korkunç şüpheler getiriyor.

Burak Oğraş'ın gizemli ölümündeki karanlık Epstein bağlantısı: "Oğlum Rixos Otel'de katledildiği gece bir sapıklığa şahit oldu"
Rosetta

Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Rixos Otel'de staj yapan 16 yaşındaki Burak Oğraş bir gece gizemli bir şekilde hayata veda etti. Oğraş'ın cansız bedeni havuzda bulundu ancak telefonu hiç bulunamadı. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. Ne var ki baba Murat Oğraş, oğlunun o gece öldürüldüğü iddiasının peşini hiç bırakmadı ve 2011'den bu yana hukuki mücadelesini sürdürüyor. Akıllarda ise Burak'ın telefonunun nasıl, neden kaybolduğu soruları var. Jeffrey Epstein belgelerindeki Rixos Otel bağlantısı, Burak Oğraş'ın ölümünü yeniden gündeme taşıdı.

Burak Oğraş ın gizemli ölümündeki karanlık Epstein bağlantısı: "Oğlum Rixos Otel de katledildiği gece bir sapıklığa şahit oldu" 1

İL EMNİYET MÜDÜRÜ OTELDE YÖNETİCİLİĞE GETİRİLMİŞTİ

Burak Oğraş öldüğünde Antalya Emniyet Müdürü olan, ardından Rixos Otel'de üst düzey yöneticiliğe getirilen Ali Yılmaz, iddialar hakkında "Ticari itibarım ve kişilik haklarım zarar görmesine rağmen dava açmıyorum. (Burak'ın) Babası kendini meşhur etmeye çalışıyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Burak Oğraş ın gizemli ölümündeki karanlık Epstein bağlantısı: "Oğlum Rixos Otel de katledildiği gece bir sapıklığa şahit oldu" 2

BABA OĞRAŞ: "OĞLUM O GECE HANGİ 'SAPIKLIĞA ŞAHİT OLDU?'"

Acılı baba Murat Oğraş, “Oğlum Burak, RİXOS Otelde katledildiği gece hangi ‘sapıklığa şahit oldu’ 23:53’te cep telefonunu yok ettiler ve 12,5 yıldır bulunamıyor?” diye sorarak isyan etmişti.

Burak Oğraş ın gizemli ölümündeki karanlık Epstein bağlantısı: "Oğlum Rixos Otel de katledildiği gece bir sapıklığa şahit oldu" 3

Oğraş, oğlunun telefonunun yok edilmesiyle ilgili ayrıca "Oğlum Burak staj yaparken öldürüldüğü gece ANTALYA RİXOS otelde bir sapıklığa şahi̇t oldu. Bunu cep telefonu ile kayıt almaya çalıştı. Telefonunu da bu yüzden yok ettiler" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim' Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

EPSTEIN'IN ANTALYA SEYAHATİ YAZIŞMALARDA

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgelerinde, kendisinin 2010'da Antalya'ya yaptığı ziyarete ilişkin yazışmaları yer alıyor. İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı yazışmalarda; Dite Anata isimli kişiye yazdığı 10 Kasım 2010 tarihli mesajda Epstein "Hayatımda gittiğim en iyi spa'dayım. Türkiye Antalya'da Rixos. Görmen lazım." diyor.

Burak Oğraş ın gizemli ölümündeki karanlık Epstein bağlantısı: "Oğlum Rixos Otel de katledildiği gece bir sapıklığa şahit oldu" 4

Anata ise "Rixos'lardan hangisi? Lares, Bodrum mu yoksa Zabel Saray mı? Hangisini sevdiğini ve neden sevdiğini bilmek istiyorum. Tedaviler yüzünden mi, spa'nın tarzı mı, güzel kızlar mı yoksa çok güzel erotik masajları mı var? ;) (Sonuncusunda sadece şaka yapıyorum, kızma!) En iyi SPA-sağlık sarayını benim inşa edeceğimi biliyorum! Şimdi emlak projesi -modeller oteli- üzerine düşünüyorum, bu bana daha sonra SPA için ilk yatırımlarımı elde etmemde yardımcı olur" diye cevap veriyor. Epstein'den "Antalya - Sahibiyle birlikteyim - Şimdi Paris'e gidiyorum." yanıtı geliyor.

'LINKEDIN' AYARI

Bu arada, Epstein’ın Antalya Rixos Hotel’e masaj eğitimi almaları için kızlar gönderdiği organizasyonu yürütenlerden biri olduğu iddia edilen olan Sebla Soydan'ın Linkledin profilini gizleyip soyadını kaldırması da dikkatlerden kaçmadı.

Burak Oğraş ın gizemli ölümündeki karanlık Epstein bağlantısı: "Oğlum Rixos Otel de katledildiği gece bir sapıklığa şahit oldu" 5

RABİA NAZ VE BURAK OĞRAŞ: BABALARI BİRBİRİNE DESTEK OLUYOR

Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş ile 11 yaşında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve yine Türkiye'nin gündemine oturan Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan dayanışma içinde. Şaban Vatan, dün sosyal medya hesabından Murat Oğraş ile beraber fotoğrafını paylaştı. İki acılı baba adalet arayışını yıllar sonra da bırakmadı.

Burak Oğraş ın gizemli ölümündeki karanlık Epstein bağlantısı: "Oğlum Rixos Otel de katledildiği gece bir sapıklığa şahit oldu" 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyaya yaş sınırı! Aileleri izin verse bile erişemeyeceklerSosyal medyaya yaş sınırı! Aileleri izin verse bile erişemeyecekler
Şanlıurfa'da tefecilik yapan organize suç örgütüne operasyon! 37 kişi yakalandıŞanlıurfa'da tefecilik yapan organize suç örgütüne operasyon! 37 kişi yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
otel Jeffrey Epstein abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.