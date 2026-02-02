Burak Oğraş'ın gizemli ölümündeki karanlık Epstein bağlantısı: "Oğlum Rixos Otel'de katledildiği gece bir sapıklığa şahit oldu"

Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Rixos Otel'de staj yapan 16 yaşındaki Burak Oğraş bir gece gizemli bir şekilde hayata veda etti. Oğraş'ın cansız bedeni havuzda bulundu ancak telefonu hiç bulunamadı. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. Ne var ki baba Murat Oğraş, oğlunun o gece öldürüldüğü iddiasının peşini hiç bırakmadı ve 2011'den bu yana hukuki mücadelesini sürdürüyor. Akıllarda ise Burak'ın telefonunun nasıl, neden kaybolduğu soruları var. Jeffrey Epstein belgelerindeki Rixos Otel bağlantısı, Burak Oğraş'ın ölümünü yeniden gündeme taşıdı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ OTELDE YÖNETİCİLİĞE GETİRİLMİŞTİ

Burak Oğraş öldüğünde Antalya Emniyet Müdürü olan, ardından Rixos Otel'de üst düzey yöneticiliğe getirilen Ali Yılmaz, iddialar hakkında "Ticari itibarım ve kişilik haklarım zarar görmesine rağmen dava açmıyorum. (Burak'ın) Babası kendini meşhur etmeye çalışıyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

BABA OĞRAŞ: "OĞLUM O GECE HANGİ 'SAPIKLIĞA ŞAHİT OLDU?'"

Acılı baba Murat Oğraş, “Oğlum Burak, RİXOS Otelde katledildiği gece hangi ‘sapıklığa şahit oldu’ 23:53’te cep telefonunu yok ettiler ve 12,5 yıldır bulunamıyor?” diye sorarak isyan etmişti.

Oğraş, oğlunun telefonunun yok edilmesiyle ilgili ayrıca "Oğlum Burak staj yaparken öldürüldüğü gece ANTALYA RİXOS otelde bir sapıklığa şahi̇t oldu. Bunu cep telefonu ile kayıt almaya çalıştı. Telefonunu da bu yüzden yok ettiler" ifadelerini kullanmıştı.

EPSTEIN'IN ANTALYA SEYAHATİ YAZIŞMALARDA

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgelerinde, kendisinin 2010'da Antalya'ya yaptığı ziyarete ilişkin yazışmaları yer alıyor. İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı yazışmalarda; Dite Anata isimli kişiye yazdığı 10 Kasım 2010 tarihli mesajda Epstein "Hayatımda gittiğim en iyi spa'dayım. Türkiye Antalya'da Rixos. Görmen lazım." diyor.

Anata ise "Rixos'lardan hangisi? Lares, Bodrum mu yoksa Zabel Saray mı? Hangisini sevdiğini ve neden sevdiğini bilmek istiyorum. Tedaviler yüzünden mi, spa'nın tarzı mı, güzel kızlar mı yoksa çok güzel erotik masajları mı var? ;) (Sonuncusunda sadece şaka yapıyorum, kızma!) En iyi SPA-sağlık sarayını benim inşa edeceğimi biliyorum! Şimdi emlak projesi -modeller oteli- üzerine düşünüyorum, bu bana daha sonra SPA için ilk yatırımlarımı elde etmemde yardımcı olur" diye cevap veriyor. Epstein'den "Antalya - Sahibiyle birlikteyim - Şimdi Paris'e gidiyorum." yanıtı geliyor.

'LINKEDIN' AYARI

Bu arada, Epstein’ın Antalya Rixos Hotel’e masaj eğitimi almaları için kızlar gönderdiği organizasyonu yürütenlerden biri olduğu iddia edilen olan Sebla Soydan'ın Linkledin profilini gizleyip soyadını kaldırması da dikkatlerden kaçmadı.

RABİA NAZ VE BURAK OĞRAŞ: BABALARI BİRBİRİNE DESTEK OLUYOR

Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş ile 11 yaşında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve yine Türkiye'nin gündemine oturan Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan dayanışma içinde. Şaban Vatan, dün sosyal medya hesabından Murat Oğraş ile beraber fotoğrafını paylaştı. İki acılı baba adalet arayışını yıllar sonra da bırakmadı.