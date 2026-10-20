Antalya Hava Durumu! 20 Ekim Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 20 Ekim Salı günü sıcak bir Ekim gününe uyanıyoruz. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Ancak gün ilerledikçe hava 19-22 derece arasında değişiyor. Antalya hava durumu güneşli ve açık bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Güneşin etkisiyle sıcaklıklar artarak en yüksek seviyeye ulaşacak. Bu nedenle dışarıda vakit geçirenlerin güneş koruyucu kullanmaları önemli. Bol su içmeyi de ihmal etmemeleri gerekiyor.

Gün içinde rüzgar hafif esiyor. Deniz kenarında serinleme hissedilebilir. Ancak özellikle öğle saatlerinde sıcaktan etkilenmemek için gölgede kalmak gerekiyor. Aşırı güneşten korunmak akıllıca olacak. Bu havalarda yerel halk ve turistler sokaklarda daha fazla zaman geçirebilir. Antalya’nın kalabalık caddelerinde yürürken dikkatli olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu umut verici olacak. 21, 22 ve 23 Ekim tarihlerinde Antalya'nın sıcaklıklarının 20 derece civarında kalması öngörülüyor. Rüzgarlı ve açık bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde serinleme yaşanabilir. Bu süre zarfında açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman. Akşam saatlerinde daha serin olabileceğini unutmamalısınız. Dışarı çıkmadan önce hafif bir ceket almayı düşünebilirsiniz.

Antalya'da güzel hava koşullarından yararlanmak için gün içinde yeterince su içmek önemli. Güneşten korunmak da gerekiyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için dışarıda fazla zaman geçirmek riskli olabilir. Dikkatli olmak büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, Antalya’nın bu dönemdeki cazibesine kapılmamak gerekiyor. Hava durumu sakin ve sıcak bir atmosfer sunuyor. Önümüzdeki günlerde bu havadan faydalanmak için uygun önlemler almak şart. Bu şekilde hem sağlık hem de keyif dolu bir gün geçirebilirsiniz.