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Antalya Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 20 Temmuz Pazartesi hava durumu güneşli ve sıcak. Hava sıcaklığı 28 - 30 derece aralığında seyredecek. Nem oranı ise %50 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın saatte 4 - 5 km hızında eseceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık dereceleri 29 - 31 derece arasında devam edecek. Yaz aylarının tipik havasını yansıtan bu koşullarda, dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor.

Antalya Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da 20 Temmuz Pazartesi günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 28 - 30 derece aralığında olacak. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar saatte 4 - 5 km hızında esecek. Bu koşullar, Antalya'nın yaz havasını yansıtıyor.

Bugün hava sıcaklığı 28 - 30 derece arasında devam edecek. Nem oranı %50 seviyesinde kalacak. Rüzgarın hızı 4 - 5 km/saat tahmin ediliyor. Bu koşullar, Antalya'nın tipik yaz havası için normal.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde sürecek. 21 Temmuz Salı günü sıcaklık 29 - 31 derece arasında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü de sıcaklık 29 - 31 derece civarında devam edecek. Bu değerler, Antalya'nın yaz aylarındaki ortalamalarına yakın.

Sıcak ve nemli havada dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler almak gerekir. Bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek akıllıca olur. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak gerekir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkisi olabilir.

Antalya'da hava durumu önümüzdeki günlerde genellikle güneşli ve sıcak. Plan yaparken hava koşullarını dikkate almanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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