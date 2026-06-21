Antalya Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu, önemli bir konudur. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecektir. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu stabil hale gelecektir. 22 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları 20 ile 22 derece arasında olacaktır. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. 23 Haziran Salı günü sıcaklık 21 ile 24 derece arasında olacaktır. Tamamen güneşli bir hava tahmin edilmektedir. 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklıklar 22 ile 26 derece arasında olacak. Güneş ışığı altında bir gün geçireceğiz.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmanız faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Hava sıcaklıkları artarken nem oranı da yükselebilir. Bu nedenle bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız.

Antalya'da hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacaktır. Açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için ideal bir ortam sunulmaktadır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek planlarınızı yapmanıza yardımcı olur.