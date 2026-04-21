Antalya Hava Durumu! 21 Nisan Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 21 Nisan 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 - 22 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 16 - 18 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor ve kuzey yönünden esecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde tahmin edilmektedir. Bu koşullar, Antalya'daki hava durumu hakkında bilgi veriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 22 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklığı 20 - 22 derece civarında olacak. 23 Nisan Perşembe günü ise sıcaklık 18 - 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Ancak, 23 Nisan Perşembe günü hafif yağmurlar görülebilir. Cuma günü hava sıcaklığının 17 - 19 derece arasında olması bekleniyor. Hafif yağmurlu hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor. Hakim hava koşullarını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Ancak, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde hafif yağmur bekleniyor. Bu tarihlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk alabilirsiniz. Ani yağışlardan korunmak için bu önemlidir. Ayrıca, rüzgarın hafif olacağı öngörülmektedir. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşturuyor. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu sayede keyifli ve rahat bir gün geçirebilirsiniz.