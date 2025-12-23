HABER

Antalya Hava Durumu! 23 Aralık Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'daki hava durumu 23 Aralık 2025 Salı günü sıcak ve bulutlu bir seyir izleyecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gün boyunca hafif yağmur bekleniyor ve sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Rüzgar 8-9 km/saat arasında eserken, nem oranı %79 ile %87 arasında değişecek. Dışarıda yağışlara karşı önlem almak, şemsiye ve su geçirmez mont bulundurmak akıllıca olacak.

Taner Şahin

Antalya'da 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve bulutlu. Yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 12 derece civarında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 15 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağışlar devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 14 ve 13 derece civarında olacak. Hava bulutlu seyredecek.

Rüzgar hızı sabah saatlerinde 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gündüz rüzgar hızı 9 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar tekrar 8 km/saat seviyesine inecek. Gece de rüzgar hızı 8 km/saat olarak kalacak. Nem oranı gün boyunca %79 ile %87 arasında değişecek.

Bu hava koşulları, dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanızı gerektiriyor. Sabaha ve gündüze özgü hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Aralık Çarşamba sabah hafif yağış bekleniyor. Gündüz ve akşam saatlerinde yağmurlu hava hakim olacak. 25 Aralık Perşembe günü yer yer sağanaklar görülecek. 26 Aralık Cuma ise çoğunlukla güneşli bir hava olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek oldukça önemlidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak günlük planlarınızı kolaylaştırır.

