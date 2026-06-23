Antalya Hava Durumu! 23 Haziran Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 23 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 25 derece civarına yükselecek. Gece ise sıcaklık 10 dereceye düşecek. Nem oranı %65 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 2 km/saat civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek.

Bugün Antalya'da hava oldukça keyifli. Gündüz sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Gece ise 10 derece civarına inecek. Nem oranı %65 civarında bekleniyor. Rüzgar ise kuzeydoğudan 2 km/saat hızla esecek.

Önümüzdeki günler benzer hava koşulları gösterecek. 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 26 dereceye yükselecek. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık 26 derece civarında kalacak. 26 Haziran Cuma günü sıcaklığın 24 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu gün gök gürültülü sağanak yağışlar olası.

Bu dönemde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklar görülecek. Düşük nem oranları açık hava etkinlikleri için tehlikeli olabilir. Güneşten korunmak önemlidir. Bol su içmek ve açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır. Güneş kremi kullanmak ve şapka takmak da koruma sağlayabilir. 26 Haziran için gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunmalıdır. Ani hava değişimleri bekleniyor.

Antalya'da 23 Haziran 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde bu koşulların devam etmesi öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmaları gerekmektedir.