HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Arınç'tan Kılıçdaroğlu'na: Çok şaşırdım! Bana özür borcu var

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Arınç-Özel görüşmesiyle ilgili kullandığı ifadelerin ardından Bülent Arınç'tan tepki geldi. Şaşırdığını belirten Arınç, Kılıçdaroğlu'nun kendine özür borcu olduğunu vurguladı.

Arınç'tan Kılıçdaroğlu'na: Çok şaşırdım! Bana özür borcu var
Ufuk Dağ

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, mahkeme kararıyla görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na kendiyle ilgili kullandığı ifadelerden dolayı tepki gösterdi. Onlar TV'de Barış Terkoğlu’na konuşan Arınç, Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle ilgili değerlendirmelerinin haksız olduğunu savunarak özür beklediğini söyledi.

Arınç tan Kılıçdaroğlu na: Çok şaşırdım! Bana özür borcu var 1

"İÇ MESELELERİ KONUŞMADIK"

Arınç, “Özgür Özel ile iki kez görüştük ve ikisinin de CHP’nin iç meseleleriyle uzaktan yakından ilgisi yoktu. İlk görüşmemiz, Manisa’da vefat eden iki belediye başkanımız için taziye niteliğindeydi. İkincisi ise Manisa’da her Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediğim iftar ve mevlit programına kendisini davet etmemle ilgiliydi. Daha sonra Meclis'teki makam odama iade-i ziyarette bulundu; orada da yalnızca Manisa’yı ve Türkiye gündemini konuştuk” ifadelerini kullandı.

"YEMİN EDİYORUM TEK BİR KELİME KONUŞULMADI"

Ana muhalefet partisinin iç süreçlerine müdahil olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddeden Arınç, görüşmeler sırasında bu konuların hiç gündeme gelmediğini belirtti.

Arınç, “Yemin ediyorum, CHP’nin iç meselelerine dair tek bir kelime konuşulmadı. Ben bu konulara hiç girmedim, Özgür Bey de büyük bir siyasi nezaket göstererek konuyu asla açmadı. Hatta o görüşmede Özgür Bey’e, Kemal Bey hakkında son derece olumlu ve yapıcı şeyler söyledim. Siyasi tartışmaların hiçbir yerinde değilim” dedi.

Arınç tan Kılıçdaroğlu na: Çok şaşırdım! Bana özür borcu var 2

"BANA BİR ÖZÜR BORCU VAR"

Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden Arınç, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Kemal Bey'in sözlerine de çok şaşırdım. Kendisiyle görüşürsem de söyleyeceğim. Sizin aracılığınızla söylemiş de olayım; hakkımda suizan ettiği için bana bir özür borcu olduğunu düşünüyorum.”

KILIÇDAROĞLU ÖZEL-ARINÇ ÇIKIŞI!

Kılıçdaroğlu, katıldığı Sözcü TV yayınında "Erdoğan'ı her dönem eleştirdim. Özgür Bey, müzakere edeceğiz dediği zaman tweet yayınladım. Müzakere edilmez, mücadele edilir dedim. Bir partinin genel başkanı, geçmişte Meclis Başkanlığı yapmış AK Partili birisiyle iki saat ne görüşür? Çıktıktan sonra da 'Partinin sorunlarını görüştük'. CHP Genel Başkanı, AK Parti'nin önemli bir aktörüyle partinin sorunlarını nasıl görüşüyor, gazetecisiniz niye sormuyorsunuz?” demişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklandı!Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklandı!
Özgür Özel'in yeni parti planında şaşırtan iddia: ‘Ekrem İmamoğlu yok’Özgür Özel'in yeni parti planında şaşırtan iddia: ‘Ekrem İmamoğlu yok’

Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç Özgür Özel
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

İsrail basını duyurdu: "Netanyahu panik içinde"

İsrail basını duyurdu: "Netanyahu panik içinde"

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! "Kalleşler bunlar"

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! "Kalleşler bunlar"

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı

Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.