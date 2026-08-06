Adıyaman'da komşu dehşeti! Av tüfeğiyle öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi’nde Nedim Ö. (45) isimli kişi, kimliği henüz tespit edilemeyen ve aynı binada oturduğu öğrenilen komşusunun silahlı saldırısına uğradı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI

Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Nedim Ö. ile bina önünde bulunan 5 yaşındaki S.A.E. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nedim Ö., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Komşusuna silahlı saldırı düzenleyerek öldüren ve bir çocuğu da yaralayan kimliği belirsiz şahsın olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır