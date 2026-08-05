Bahçelievler’de 5 katlı boş bina çöktü! Valilikten açıklama

Olay, saat 20.40 sıralarında Bahçelievler Koca Sinan Mahallesi Zorlu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bugün boşaltılan 5 katlı bina akşam saatlerinde çöktü.

Bina içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden Bahçelievler'de çöken binayla ilgili yapılan açıklamada, "Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak’ta bulunan, 1988 yılı yapımı, 6 katlı bina çökmüştür. Toplam 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu binadan, dün akşam saatlerinde kolonlardan ses geldiği yönünde ihbar alınmıştır. Yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla belediye ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Dün akşam boşaltılan bina, bugün saat 21.30 sıralarında çökmüştür. Binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır