HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 24 Ekim 2026 tarihinde hava durumu ılıman ve keyifli bir atmosfer sunuyor. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için sahilde yürüyüş yapmak ve güzel kafelerde zaman geçirmek ideal. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları öngörülüyor, fakat hafif yağışlı günlerin de kapıda olduğunu unutmamak gerek. Hava durumu tahminlerini takip etmek önemli.

Antalya Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya'da 24 Ekim 2026 tarihinde hava durumu ılıman ve keyifli. Bugünkü sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu serin ama güneşli atmosfer, Antalya'nın sonbahar güzelliklerini ortaya çıkarıyor. Şehrin deniz manzarası ve doğal güzellikleri, açık hava etkinlikleri için uygun.

Güneş yavaşça batıyor. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Gün boyunca t-shirt veya hafif bir giysi yeterli oluyor. Ancak akşamları ince bir ceket veya hırka almak faydalı olabilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, sahil boyunca yürüyüş yapabilir. Güzel kafe ve restoranlarda zaman geçirebilirler.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu keyifli geçeceğe benziyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık benzer seviyelerde kalacak. Ancak birkaç gün sonra hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Hafif yağışlı günlerin kapıda olduğu görülüyor. Dışarıda zaman geçireceklerin hava tahminlerini takip etmesi önemli.

Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giysiler tercih etmek gerekli. Şemsiyenizi veya yağmurluğunuzu yanınıza almayı düşünmelisiniz. Uzun süre dışarıda kalmayı planlıyorsanız, ani değişimlere karşı hazırlıklı olun. Antalya'nın güzelliklerini keşfetmeden önce hava durumu tahminlerini kontrol etmek iyi bir fikir. Bu, sağlığınızı korur ve keyifli anlar yaşamanıza yardımcı olur.

Antalya'da 24 Ekim tarihli hava durumu ılıman ve keyif verici. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları olacak. Ancak hafif yağışlı günlere hazırlıklı olmakta fayda var. Şehrin tadını çıkarmak için güzel havayı değerlendirmelisiniz.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu tutuklandıMilas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu tutuklandı
Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına büyük onurKurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına büyük onur

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.