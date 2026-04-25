Antalya Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 25 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle kapalı ve yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif tarzda esecek. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Nisan Pazar günü hava sıcaklığı 15 ile 18 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 27 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklığı 14 ile 19 derece arasında seyredecek. Bu günde hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. 28 Nisan Salı günü hava sıcaklığı 12 ile 23 derece arasında değişecek. Yine hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Yağışlı havalarda trafikte dikkatli olmak gerekir. Sürüş hızının azaltılması da önem taşımaktadır. Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle yağmurlu ve serin olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun.