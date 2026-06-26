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Antalya Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu yaz sıcaklıklarını yansıtacak. Gündüz sıcaklık 23 - 24 derece, gece ise 13 - 14 derece olacak. Nem %52 - %61 arasında değişecek, rüzgar hızı ise 11 - 12 km/s seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşulları devam edecek. Bu nedenle, güneşten korunmak için etkili önlemler alınmalı, bol su içilmeli ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir.

Antalya Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu yazın tipik özelliklerini gösterecek. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 23 - 24 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 13 - 14 derece arasında seyredecek. Nem oranı %52 - %61 aralığında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı ise 11 - 12 km/s seviyelerinde kalacak. Bu koşullar, Antalya'daki hava durumunun sıcak ve güneşli olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu benzer şekilde sürecek. 27 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 24 - 25 derece olacak. 28 Haziran Pazar günü sıcaklık 25 - 26 derece civarına yükselecek. Bu süreçte nem oranı yine %52 - %61 arasında değişecek. Rüzgar hızı 11 - 12 km/s seviyelerinde kalmaya devam edecek. Böylece Antalya'daki hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde güneş ışınlarından kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerekirse güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Hafif ve açık renkli kıyafetler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca, rüzgarın 11 - 12 km/s seviyelerinde olacağı düşünülmeli. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun önlemler almak önemlidir.

Antalya'da 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önlemler almak önemlidir. Bol su içmek de sağlığınız için faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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