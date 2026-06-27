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Antalya Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da hava durumu 27 Haziran 2026 Cumartesi günü güneşli ve sıcak seyredecek. Gündüz sıcaklık 25 - 27 derece arasında, gece ise 13 - 16 derece civarında olacak. Nem oranı %30 - %60 arasında değişecekken, rüzgar hızı 5 - 7 km/s düzeyinde ölçülecek. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı önem taşıyor. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler giymek, dışarıda kalınan süre boyunca sağlığı korumak için faydalı olacaktır.

Antalya Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Antalya'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 - 27 derece seviyelerinde seyredecek. Gece ise 13 - 16 derece arasında kalması bekleniyor. Nem oranı %30 - %60 arasında değişebilir. Rüzgar hızı da 5 - 7 km/s seviyelerinde olacak. Bu sıcak ve güneşli havada güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları yoğunlaşır. Dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 26 - 28 derece arasında olacak. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 27 - 29 derece aralığında olacağı öngörülüyor. Güneşli ve sıcak hava koşulları hakim olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için güneşten korunmaya dikkat etmelisiniz. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek sağlığınız açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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