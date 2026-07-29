Antalya Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Antalya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 40 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 28 derece civarında olacak. Nem oranı %30 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 27 km/saat civarında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. 31 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 41 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 26-28 derece arasında değişecek. Nem oranı %30 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 27-28 km/saat arasında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın yaz aylarındaki değerlerine yakın.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması önemlidir. Bol su tüketmek bu dönemde faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak da önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da gereklidir.

Ayrıca, Antalya'da 29 Temmuz Çarşamba günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda sağlık korumak için önlem almak son derece mühimdir.