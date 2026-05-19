HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya’da 19 Mayıs şöleni

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Spor Şöleni, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya’da 19 Mayıs şöleni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 107. yıl dönümü dolayısıyla, Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenen Gençlik ve Spor Şöleni, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın kutlama mesajının okunmasıyla başladı. Karaalioğlu Parkı’ndaki etkinlikleri izleyen Vali Şahin, el yapımı eşyalar, resimler, ahşap ve taş boyama ürünlerinin sergilendiği stantları gezerek gençlerle sohbet etti. Program kapsamında sergilenen çeşitli spor aktiviteleri, halk oyunları ve dans gösterileri de Antalyalılar tarafından beğeniyle izlendi.
Kutlamalara, Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra, Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya ve Sururi Çorabatır, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Birol Terlemez, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Tuncay Caferoğlu, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Antalya’da 19 Mayıs şöleni 1

Antalya’da 19 Mayıs şöleni 2

Antalya’da 19 Mayıs şöleni 3

Antalya’da 19 Mayıs şöleni 4

Antalya’da 19 Mayıs şöleni 5

Antalya’da 19 Mayıs şöleni 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adilcevaz’da otomobil uçuruma uçtuAdilcevaz’da otomobil uçuruma uçtu
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Daltonlar hakimi açık açık tehdit etti: 'Kardeşini senden alacağız'

Daltonlar hakimi açık açık tehdit etti: 'Kardeşini senden alacağız'

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.