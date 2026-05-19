Antalya’da 19 Mayıs şöleni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 107. yıl dönümü dolayısıyla, Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenen Gençlik ve Spor Şöleni, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın kutlama mesajının okunmasıyla başladı. Karaalioğlu Parkı’ndaki etkinlikleri izleyen Vali Şahin, el yapımı eşyalar, resimler, ahşap ve taş boyama ürünlerinin sergilendiği stantları gezerek gençlerle sohbet etti. Program kapsamında sergilenen çeşitli spor aktiviteleri, halk oyunları ve dans gösterileri de Antalyalılar tarafından beğeniyle izlendi.

Kutlamalara, Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra, Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya ve Sururi Çorabatır, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Birol Terlemez, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Tuncay Caferoğlu, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır