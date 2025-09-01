HABER

Antalya’da alacak-verecek cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öğrenilen ortağını tabancayla öldüren cinayet zanlısı, adliyeye sevk edildi.

Antalya’da alacak-verecek cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Dün meydana gelen olayda, hamam işletmeciliği yaptığı belirlenen Aytunç Keskin, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Paşa G.’nin Manavgat Side Mahallesi’nde bir sitede bulunan evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Paşa G., ruhsatlı tabancasıyla Aytunç Keskin’e üst üste ateş etti. Paşa G., silah seslerini duyarak kapıya çıkan komşularından jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aytunç Keskin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Keskin’in cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan Paşa G.’nin İsviçre’de bir fabrikada torna ustası olarak çalıştığı ve emekli olarak 10 yıl önce Manavgat’a gelip, birikimlerinin bir bölümüyle emlak satın aldığı, geçen yıl Aytunç Keskin’le birlikte ortak hamam işlettikleri öğrenildi.
Karakolda işlemleri tamamlanan Paşa G., jandarma ekipleri tarafından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

