Antalya’da apartman dairesi alev alev yandı

Antalya’da bir apartmanın dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

antalya
