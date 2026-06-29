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Antalya'da eşya taşırken elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde ev eşyası taşımak için kurulan yük asansörünün elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da eşya taşırken elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü

Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta bir eve eşya taşımak üzere çalışma yapan İbrahim Güneş (30) ile İsmail Aktaş (24), kurdukları yük asansörünün elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güneş, Kemer Devlet Hastanesi'nde, Aktaş ise sevk edildiği Kumluca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya da eşya taşırken elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü 1

Antalya da eşya taşırken elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü 2


Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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