HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya’da "istihbaratçı" yalanıyla 3,5 milyonluk vurgun yaptılar

Antalya’da "istihbaratçı" yalanıyla bir vatandaşın 3 milyon 500 bin lira nakit para ile ziynet eşyasını alan 3 şüpheli tutuklandı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran L.O., telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan bir kişinin, çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığını ve kendisinin de bu kişiler arasında bulunduğunu söylediğini belirtti.

Antalya’da "istihbaratçı" yalanıyla 3,5 milyonluk vurgun yaptılar

Antalya’da "istihbaratçı" yalanıyla bir vatandaşın 3 milyon 500 bin lira nakit para ile ziynet eşyasını alan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran L.O., telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan bir kişinin, çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığını ve kendisinin de bu kişiler arasında bulunduğunu söylediğini belirtti. Şüphelinin, "istihbarat müdürü" olduğunu öne sürerek yönlendirmelerde bulunduğunu aktaran L.O., baskı altında yaklaşık 3 milyon 500 bin lira nakit para ile ziynet eşyalarını elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını beyan ederek şikâyetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, açık kimlikleri tespit edilen S.T., U.A.T. ve A.A.’nın olay sonrası Giresun’a gittiklerini belirledi. Şüpheliler, iki il emniyet birimlerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 10 adet ata lira, 104 bin lira nakit para, pırlanta yüzük ve altın takılar, 25 adet tabanca fişeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 yaşındaki Edanur hayatını kaybetmişti! 5 yaşındaki Edanur hayatını kaybetmişti!
MİT'ten Mossad operasyonu! İsrail yalan makinesine bağlamış...MİT'ten Mossad operasyonu! İsrail yalan makinesine bağlamış...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya emniyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.