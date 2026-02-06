Antalya’da "istihbaratçı" yalanıyla 3,5 milyonluk vurgun yaptılar

Antalya’da "istihbaratçı" yalanıyla bir vatandaşın 3 milyon 500 bin lira nakit para ile ziynet eşyasını alan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran L.O., telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan bir kişinin, çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığını ve kendisinin de bu kişiler arasında bulunduğunu söylediğini belirtti. Şüphelinin, "istihbarat müdürü" olduğunu öne sürerek yönlendirmelerde bulunduğunu aktaran L.O., baskı altında yaklaşık 3 milyon 500 bin lira nakit para ile ziynet eşyalarını elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını beyan ederek şikâyetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, açık kimlikleri tespit edilen S.T., U.A.T. ve A.A.’nın olay sonrası Giresun’a gittiklerini belirledi. Şüpheliler, iki il emniyet birimlerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 10 adet ata lira, 104 bin lira nakit para, pırlanta yüzük ve altın takılar, 25 adet tabanca fişeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

