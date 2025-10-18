Antalya’da kamyonla çarpışan pikap hurdaya döndü: 1 yaralı

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman B. idaresindeki 07 LT 787 plakalı Toyota marka pikap, sağ şeritte duran Mahmut E. yönetimindeki 07 UU 880 plakalı Mercedes kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikap hurdaya dönerken, araçta yolcu olarak bulunan Fatma B. B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Batı Side Köprülü Kavşağı bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

