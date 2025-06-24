Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren iş yerlerine sahte ziynet eşyalarının satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, iki farklı kuyumcuya dört kez yaklaşık 150 bin lira değerinde sahte altın sattıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan elde edilen 3 sahte altına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)