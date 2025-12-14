Antalya’da minibüs sulama kanalına uçtu

Antalya’nın Serik ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs sulama kanalına düştü. Kaza yerine gelen ekipler, aracın sürüsü tarafından terk edilmiş halde içinde kimseyi bulamadı.

Kaza, Karadayı - Boğazkent yolunda sabah erken saatlerde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak köprü üzerinden sulama kanalına uçtu. Olay sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede araç içerisinde kimsenin olmadığını tespit etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücü kendi imkanlarıyla çıkarak, aracı terk ettiği ve yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazaya karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA