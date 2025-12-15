Xiaomi 17 Ultra’ya Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Pro eşlik edecek: Üstelik dahası da var

Son söylentilere göre Xiaomi, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten alan Xiaomi 17 Ultra'yı, büyük olasılıkla Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Pro olan iki orta segment Redmi modeliyle birlikte duyuracak.

REDMI TURBO 5 VE TURBO 5 PRO ÖZELLİKLERİ

İlk modelin (Turbo 5) MediaTek'in yakında çıkacak olan Dimensity 8500 yonga setini kullanması beklenirken, Turbo 5 Pro'nun Dimensity 9500 yonga setine sahip olacağı öngörülüyor. GSMArena'da yer alan habere göre, Pro modelin ayrıca 100W şarj destekli 9.000 mAh gibi bir batarya taşıması beklenirken; Pro olmayan kardeşinin daha küçük olan 7.500 mAh'lik bir pil sunabileceği belirtiliyor.

AKILLI SAAT DE GELİYOR

Xiaomi ayrıca akıllı telefon olmadan bağımsız kullanılabilmesi için eSIM desteğine sahip yeni bir amiral gemisi akıllı saat tanıtmaya hazırlanıyor. Giyilebilir cihazın 930mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı ve Xiaomi HyperOS işletim sistemiyle çalışacağı iddia ediliyor. Buna ek olarak yeni bir orta segment tablet, iki çift kablosuz kulaklık ve çeşitli IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları da bekleniyor.

Xiaomi, 17 Ultra için "kör ön siparişleri" (fiyatı ve özellikleri açıklanmadan alınan siparişler) çoktan başlattı. Yaklaşan amiral gemisinin Çin'de selefiyle aynı fiyata sahip olması bekleniyor ancak bunun küresel fiyatlandırmaya yansıyıp yansımayacağına dair henüz bir bilgi yok.