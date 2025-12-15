Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı! "Kesin demiyoruz, konuşmamız lazım"

Siyaset sahnesindeki hareketlilik her gelen açıklamayla devam ediyor. Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın açıklamaları gündeme damga vurdu.

"BUKESİNLİKLE OLUR, BU KESİNLİKLE OLMAZ DEMİYORUZ"

Lider Haber TV'de gazeteci Neşe Berber'in sorularını yanıtlayan Arıkan şöyle konuştu: "Futbol takımı tutar gibi bununla olurum, bununla olmam demeyiz. İlke, prensip ortada. Önce ahlak ve maneviyat, üretime dair kalkınma, şahsiyetli bir dış politika... Bunun alt başlıklarını konuşacağız. Nasıl 74'te konuştuk, nasıl ki 77'de konuştuk, 97'de konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli hükümetlerini ortaya koyduk. Konuşmamız lazım. Yine konuşuruz. Bu kesinlikle olur, bu kesinlikle olmaz demiyoruz."

CUMHUR İTTİFAKI'NA YEŞİL IŞIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun bir görüşme yaptıklarını, görüşmenin Türkiye'deki gelişmeler ve Gazze merkezli merkezli olduğunu açıklayan Arıkan, şartların oluşması durumunda Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılabileceklerini ifade etti.

Arıkan, Neşe Berber'in yönelttiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmede ittifak teklifinde bulunup bulunmadığı sorusuna "Hayır böyle bir şey olmadı. Böyle bir teklifte bulunmadı" diye yanıt verdi.