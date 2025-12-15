Denizlerin "Tesla"sı: Dünyanın en büyük elektrikli gemisi ilk testi geçti

Şimdiye kadar inşa edilmiş dünyanın en büyük batarya ile çalışan elektrikli gemisi, 14 Aralık 2025'te Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin başkenti ve en büyük yerleşkesi olan Hobart'ta ilk elektrik motoru (e-motor) denemesini başarıyla tamamladı.

2.100 YOLCU VE 220'DEN FAZLA ARAÇ TAŞIYABİLİYOR

130 metre uzunluğundaki gemi, 2.100 yolcu ve 220'den fazla araç taşıyacak şekilde tasarlandı.

Başlangıçta geminin, China Zorrilla adında LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ile çalışan bir feribot olması planlanmış. Ancak dünyanın en büyük elektrikli gemisi olmuş.

40 MEGAVATSAATTEN FAZLA ENERJİ KAPASİTESİ

Geminin güç kaynağı, 250 tondan (275 ABD tonu) fazla bataryadan oluşan bir Enerji Depolama Sistemi (ESS) içeriyor. Bu sistem, 40 megavatsaati (MWh) aşan bir kurulu kapasite sunuyor. Bu kapasite, önceki herhangi bir denizcilik batarya kurulumunun 4 katı büyüklüğünde.

IEEE Spectrum'a göre, geminin batarya sistemi; dört odaya yerleştirilmiş, her biri 418 modülden oluşan 12 diziye bölünmüş 5.016 lityum-iyon bataryadan oluşuyor.

Gemi, devasa batarya sisteminde depolanan gücü sekiz elektrikli su jetini çalıştırmak için kullanarak nehrin karşısına 90 dakikada geçebiliyor. İnteresting Engineering'de yer alan habere göre, batarya odalarını serin tutmak adına da batarya sistemi hava soğutmalı olarak tasarlanmış ve her modüle ayrı bir fan atanmış.

40 DAKİKADA ŞARJ OLACAK

Dahası, operasyonların sürekliliğinin devam etmesi için rotanın her iki ucuna özel bir şarj altyapısı kurulacak. Bataryanın tamamen şarj edilmesinin ise sadece 40 dakika sürmesi bekleniyor.

Bu test, önümüzdeki aylarda Güney Amerika'ya hareketinden önce yenilikçi feribot için planlanan birkaç denemenin ilki. Geminin kalıcı rotası, Arjantin'in Buenos Aires ve Uruguay'ın Colonia del Sacramento limanlarını birbirine bağlayan Rio de la Plata halici boyunca olacak.