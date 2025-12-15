HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp umutsuzluğa kapılmayın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın, muhalefetin iş bilmezliğine bakıp umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar iş başındadır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "86 milyon birlik içinde birbirimizden güç alarak tüm alanlarda atılım içerisindeyiz. Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere adım adım kararlılıkla ilerliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"86 milyon birlik ve beraberlik içinde birbirimizden güç ve cesaret alarak her alanda büyük bir atılım içerisindeyiz. Belirlediğimiz hedeflere adım adım ilerliyoruz. Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına, kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz."

"NEFRET SİYASETİNE PRİM VERMEYİZ"

"Kimi zaman kadınları kimi zaman Alevi canlarımızı kimi zaman kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek, tam tersine birbirimize daha sıkı kenetlenecek, kardeşliğimizi yüceltmenin yollarını arayacağız. Biz bu topraklara sevgiden başka hiçbir tohum ekmedik. Bundan sonra da bu topraklara sevgiden güzellikten merhametten başka tohum ektirmeyeceğiz. 86 milyonun edebi kardeşliğini büyütecek, ekmeğimizi büyütecek milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin refahını yükseltecek ve yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz. Nefret siyasetine pirim vermeyecek, kardeşliğimizi yüceltmenin yollarını arayacağız. Kimsenin yaşam tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonu kucaklıyoruz.

"LİYAKATLİ KADROLAR İŞ BAŞINDADIR"

"Hiç endişeniz olmasın, muhalefetin iş bilmezliğine bakıp umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar iş başındadır"

"Bölgemizde son yıllarda patlak veren çatışmalara baktığımızda yaşam hakkı başta olmak üzere beyannamenin ayaklar altına alındığını görüyoruz. Türkiye; Gazze, Suriye, Somali, Libya'da kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerde barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi verdi"

ESENBOĞA HAVALİMANI METRO HATTI

‘Ne kadar çok yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır’ diyen beceriksizler gibi olmadık. 36 kilometre uzunluğunda 12 istasyondan oluşacak Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı metro hattımızın yapımına önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz. 86 milyon birlik içinde birbirimizden güç alarak tüm alanlarda atılım içerisindeyiz. Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere adım adım kararlılıkla ilerliyoruz.

