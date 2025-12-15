HABER

Avcılar’da İSKİ çalışmasında göçük: 1 yaralı

Avcılar’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) bağlı ekiplerin yaptığı çalışma sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.20 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ tarafından yapılan çalışma sırasında yaşanan göçükte işçilerden Erkan Yavuz toprak altında kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine çalışanlar ve kepçe operatörü müdahale etmeye çalıştı.

İSKİ ÇALIŞMASINDA BİR İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Göçük altında kalan Yavuz, itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan Yavuz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"TOPRAK ALTINDA KALAN ARKADAŞA MÜDAHALE ETTİK"

Bir mahalle sakini, "Mahallemizde İSKİ altyapı çalışması yapıyordu, ben de evime çıkıyordum, aniden göçük oluştuğunu gördüm. Hemen koşarak aşağı indim ve toprak altında kalan arkadaşa müdahale ettik. Omuz hizasına kadar zaten toprağın altındaydı. Kendi çabalarımızla yapamayacağımızı anlayınca itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle beraber işçiyi çıkarttık" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

15 Aralık 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
İşçi Avcılar İSKİ Göçük kaza
