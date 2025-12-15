MSB duyurdu! "Karadeniz'de hava sahamıza yaklaşan İHA düşürüldü"

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de düşürülen İHA ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."

