MSB duyurdu! "Karadeniz'de hava sahamıza yaklaşan İHA düşürüldü"

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde hava sahamıza doğru ilerleyen bir İHA'nın F-16 savaş uçaklarımız tarafından, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

Metin Yamaner

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de düşürülen İHA ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı İHA
