Sındırgı'da depremin izleri siliniyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremde ağır hasar alan binalar için başlatılan yıkım çalışmaları hız kesmeden sürerken, ilçe merkezinde risk oluşturan yapılar kontrollü şekilde ortadan kaldırılıyor.

Ekipler tarafından Camikebir, Camicedit ve Kurtuluş mahallelerinde bulunan 1 ile 6 kat arasındaki toplam 18 bina, geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı. Yıkımlar sırasında çevredeki vatandaşların güvenliği ön planda tutulurken, çalışmalar sorunsuz şekilde tamamlandı.

MOLOZLAR İŞ MAKİNELERİYLE KISA SÜREDE TEMİZLENDİ

Öte yandan Sındırgı Belediyesi ekipleri de ilçenin önemli noktalarından biri olan Camicedit Mahallesi Ahmet Refik Paşa Caddesi'nde tehlike arz ettiği tespit edilen 4 metruk binayı yıktı. Yıkım sonrası ortaya çıkan molozlar iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek cadde yeniden güvenli hale getirildi.

YENİDEN KALKINMA ÇALIŞMALARI

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının yalnızca ilçe merkeziyle sınırlı kalmadığını, kırsal mahallelerde de eş zamanlı olarak yıkımların sürdüğünü ifade etti. Riskli yapıların planlama dahilinde yıkılmaya devam edeceğini belirten yetkililer, Sındırgı'nın daha güvenli bir geleceğe hazırlanması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Depremin izleri silinirken, ilçe sakinleri de bir yandan yeniden ayağa kalkmanın umudunu yaşıyor.

Kaynak: İHA

