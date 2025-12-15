HABER

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kırmızı ışıkta duramayan kamyonetin neden olduğu ve 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde 38 EG 323 plakalı kamyonet, duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 38 APD 221 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın şiddeti ile önünde bulunan 38 ANG 696 plakalı nakliye aracına çarparak, iki aracın arasında kaldı. 38 EG 323 plakalı kamyonet ise çarpmanın ardından refüje çıkarak, bariyerlere girip durabildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada 1

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDIR

Bu sırada yola savrulan bariyer de karşı şeritten gelen 06 BS 0980 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına dönerken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada 2

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada 3

Öte yandan meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

15 Aralık 2025
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
