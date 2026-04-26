Antalya’da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı merkezinden deniz istikametine seyir halinde olan R.S. yönetimindeki motosiklet, önünde aynı yönde ilerleyen ve yaya geçidinden dönüş yapmak isteyen Y.O. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri R.S. ve Y.O. ile R.S.’nin kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan S.S. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan R.S. ve S.S., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.O. ise çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçla aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

