Antalya’da seyir halindeki traktörde saman balyaları alev alev yandı

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki traktörde bulunan saman balyaları yanarak küle döndü. Sürücü traktörü yanmaktan son anda kurtardı.

Antalya’da seyir halindeki traktörde saman balyaları alev alev yandı

Olay, Akçaalan Mahallesi Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D.’nin kullandığı traktörün üzerindeki saman balyaları birdenbire alev aldı. Alevlerin traktöre sıçramasını engellemek için büyük çaba gösteren sürücü, römorku hızla traktörden ayırmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya’da seyir halindeki traktörde saman balyaları alev alev yandı 1

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, saman balyaları tamamen yandı.

Antalya’da seyir halindeki traktörde saman balyaları alev alev yandı 2

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya’da seyir halindeki traktörde saman balyaları alev alev yandı 3

Antalya’da seyir halindeki traktörde saman balyaları alev alev yandı 4

(İHA)

