Antalya’da seyir halindeki traktörde saman balyaları alev alev yandı

Olay, Akçaalan Mahallesi Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D.’nin kullandığı traktörün üzerindeki saman balyaları birdenbire alev aldı. Alevlerin traktöre sıçramasını engellemek için büyük çaba gösteren sürücü, römorku hızla traktörden ayırmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, saman balyaları tamamen yandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)