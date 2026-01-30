HABER

Antalya’da son 1 haftada suç işleme amacıyla örgüt kurma ve kaçakçılık suçlarından 14 kişi tutuklandı

Antalya genelinde son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kaçakçılık kapsamında 14 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde son 1 haftada yürüttükleri çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçuna yönelik gerçekleştirilen 1 olayda 15 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 4 adet tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan ise 10 ayrı olayda 16 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya’da son 1 haftada suç işleme amacıyla örgüt kurma ve kaçakçılık suçlarından 14 kişi tutuklandı 1

KAÇAK ÜRÜNLERE EL KONULDU, ARANAN 5 ŞAHIS YAKALANDI

Kepez, Muratpaşa, Manavgat ve Alanya ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 28 bin 700 adet kaçak makaron, 3 bin 737 paket kaçak sigara, 1 bin 430 litre ve 50 şişe kaçak içki, 608 adet kaçak elektronik sigara, 350 adet kaçak puro, 71 kilogram kaçak tütün, 20 litre etil alkol, 18 adet kaçak emtia ile 14 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Antalya’da son 1 haftada suç işleme amacıyla örgüt kurma ve kaçakçılık suçlarından 14 kişi tutuklandı 2

Antalya’da son 1 haftada suç işleme amacıyla örgüt kurma ve kaçakçılık suçlarından 14 kişi tutuklandı 3


Kaynak: İHA

