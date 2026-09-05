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Antalya’da su kanalına düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde traktörün kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.Kaza bağlı Kavaklı Mahallesinde meydana geldi.

Antalya’da su kanalına düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde traktörün kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Kaza bağlı Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Portakal bahçesine su verdikten sonra traktörü ile evine dönen Ali Genç (66) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki su kanalına düştü.

Olayı gören vatandaşlar 112 acil hattını aradı, olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Ali Genç’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen Kumluca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan tespit sonrası Ali Genç’in cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Ali Genç’ in kalp krizi geçirmesi sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olabileceği bildirildi. Ali Genç daha önce de iki defa kalp krizi geçirdiğini belirten yakınları kalp krizinin birisini otomobilde seyir halindeyken geçirerek trafik kazası yaptığını söyledi.

Antalya’da su kanalına düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti 1

Antalya’da su kanalına düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti 2

Antalya’da su kanalına düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti 3

Antalya’da su kanalına düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti 4

Antalya’da su kanalına düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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